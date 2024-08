West Ham með alvöru stuld – Flugu til Frakklands í gærkvöldi og leikmaðurinn sem þeir vildu er á leið til London

Jean-Clair Todibo varnarmaður Nice var á leið til Juventus allt þangað til í gær þegar West Ham mætti með seðlana til Frakklands og kláraði dæmið.

Todibo fékk rausnarlegt tilboð frá West Ham í gær og er á leið til London þessa stundina.

Forráðamenn West Ham flugu til Nice í gær, gengu frá samkomulagi við Nice og sannfærðu Jean-Clair Todibo.

Todibo var á leið til Manchester Untied fyrr í sumar en Sir Jim Ratcliffe á bæði félög og bannaði UEFA það.

Todibo var því á leið til Juventus og voru félögin langt komin með samkomulag en West Ham mætti og stal honum.

⚒️🇫🇷 Jean-Clair Todibo accepted West Ham proposal during the night and he will now land in London before lunch time.

Tim Steidten offered easy obligation to buy clause (€40m almost guaranteed) and sell-on clause (key for Nice) to beat Juventus proposal.

Crazy saga, over 🛫 pic.twitter.com/bdX06JOR82

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024