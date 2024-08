United gefst upp og skoðar aðra miðjumenn – Of hár verðmiði að þeirra mati

Manchester United er hætt við að kaupa Manuel Ugarte miðjumann PSG og telur félagið verðmiðann óraunhæfan.

PSG fer fram á 60 milljónir evra plús bónusa, þá upphæð ætlar United ekki að borga.

David Ornstein hjá The Athletic segir að United sé farið að skoða aðra kosti á miðsvæði sitt.

United ætlar ekki að ræða meira við PSG nema franska félagið láti vita að verðmiðinn hafi lækkað.

Ugarte sjálfur hefur viljað fara til United og hafði samið um kaup og kjör en nú virðist nánast útilokað að hann fari til United.

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 5, 2024