Nýtt tilboð í McTominay á borði United – Verður líklega hafnað

Fulham hefur lagt fram 20 milljóna punda tilboð í Scott McTominay miðjumann Manchester United.

Allar líkur eru á því að United muni hafna þessu tilboði í skoska landsliðsmanninn.

United er þó tilbúið að selja McTominay en ensku bikarmeistararnir vilja 30 milljónir punda.

McTominay hefur verið í stóru hlutverki hjá United síðustu ár en alltaf reglulega orðaður við önnur félög.

United er að reyna að selja leikmenn til að búa til fjármuni svo félagið geti haldið áfram að kaupa leikmenn í sumar.

