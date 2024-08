Áföllin dynja yfir Manchester – Yoro frá í þrjá mánuði, Hojlund lengi frá og hvað kom fyrir Rashford í nótt?

Leny Yoro nýr varnarmaður Manchester United verður frá í þrjá mánuði eftir að hafa brotið bein í fæti í æfingaleik gegn Arsenal um síðustu helgi.

Yoro sem var keyptur til United nokkrum dögum áður á rúmar 50 milljónir punda.

Ljóst er að þetta er gríðarlegt áfall fyrir Yoro og United en félagið lagði gríðarlega áherslu á að fá hann.

Rasmus Hojlund verður frá í sex vikur og missir af nokkrum leikjum vegna þess en hann meiddist í leiknum gegn Arsenal.

Þá vann United sigur á Real Betis í nótt en þar fór Marcus Rashford haltrandi af velli og haltraði hressilega eftir leik. Óvíst er hvað amar að.

Marcus Rashford was down in pain and subbed off following a tackle in the second half of Man United's friendly vs. Real Betis. pic.twitter.com/aE7wIUnwej

— ESPN FC (@ESPNFC) August 1, 2024