Sjáðu myndbandið- Fullorðin karlmaður brast í grát þegar hann fékk áritun

Einn stuðningsmaður Arsenal brast í grát þegar hann hitti Ben White varnarmann liðsins í vikunni, Arsenal er í æfingaferð í Bandaríkjunum

White er vinsæll á meðal stuðningsmanna Arsenal eftir vaska framgöngu síðustu ár.

Þessi fullorðni karlmaður sem hitti White átti erfitt með sig á meðan hann áritaði treyjuna.

Maðurinn fór að gráta af gleði en White er frá Englandi en hefur ekki viljað vera í enska landsliðinu undanfarið.

Atvikið má sjá hér að neðan.

An Arsenal fan was moved to tears after meeting Ben White ❤️ pic.twitter.com/VAVRaxkK5f

— CentreGoals. (@centregoals) July 30, 2024