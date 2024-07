Mbappe keypti félag í Frakklandi á rúma 2 milljarða – Er sá yngsti í sögunni

Kylian Mbappe hefur fest kaup á SM Caen í næst efstu deild í Frakklandi, borgar hann 2,2 milljarð fyrir 80 prósenta hlut í félaginu.

Mbappe kemur með 15 milljónir evra á borðið en skrifað hefur verið undir allt.

Mbappe er 25 ára gamall og er yngsti eigandi að atvinnumaliði í heimi.

Kaupin hafa lengi legið í loftinu en núna þegar hann er farinn til Real Madrid ákvað hann að festa kaup á félaginu.

Mbappe mun þó ekki koma að daglegum rekstri heldur láta fólk í kringum sig stýra félaginu.

🚨👔 Kylian Mbappé signed tonight all documents to become the new owner of French side SM Caen.

Everything has been sealed, reports L’Équipé as Kylian will acquire 80% of the Ligue 2 club’s shares. pic.twitter.com/kfzrxSXF3J

