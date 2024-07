Chelsea gæti fengið Osimhen og ekki þurft að borga krónu

Napoli er að reyna að kaupa Romelu Lukaku af Chelsea en viðræður eru langt komnar. The Athletic segir frá þessu.

Lukaku er efstur á óskalista Antonio Conte sem tók við þjálfun Napoli í sumar.

Á móti kemur að Chelsea er að skoða það að fá Victor Osimhen til félagsins og Napoli er alveg til í að skoða það.

Osimhen var heitasti bitinn á markaðnum síðasta sumar en Napoli neitaði að selja en nú má hann fara.

Osimhen kæmi á láni til Chelsea en félagið hefði svo tök á því að kaupa hann ári síðar.

