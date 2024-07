Frá Sheffield til Kanaríeyja

Skoski framherjinn Oli McBurnie er að ganga í raðir spænska liðsins Las Palmas.

Hinn 28 ára gamli McBurnie hefur verið hjá Sheffield United undanfarin fimm ár. Spilaði hann með liðinu í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð en varð samningslaus í sumar.

Nú fer kappinn frítt til Las Palmas, sem hafnaði í 16. sæti La Liga á síðustu leiktíð.

McBurnie hefur þegar samið við Las Palmas en skiptin ganga í gegn eftir læknisskoðun á föstudag.

🟡🌴 Excl: Scottish striker Oli McBurnie, set to join Las Palmas as free agent after leaving Sheffield Utd as verbal agreement is done.

Medical booked on Friday. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/JIZFKAhLBC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024