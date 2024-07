Riftir samningi sínum og vill aftur til Evrópu

James Rodriguez er á förum frá brasilíska félaginu Sao Paulo, en samningi hans þar verður rift.

Hinn 33 ára gamli Rodriguez hefur verið í eitt ár hjá Sao Paulo en vill nú reyna fyrir sér í Evrópu á ný eftir stórgóða frammistöðu hans á Copa America með kólumbíska landsliðinu.

Rodriguez hefur komið víða við á ferlinum og leikið fyrir lið eins og Bayern Munchen, Real Madrid, Monaco og Everton. Það er spurning hvort hann eigi inni spennandi samning í Evrópuboltanum.

🚨🇨🇴 James Rodriguez, set to be available as free agent terminating his contract by mutual agreement with São Paulo.

He’s set to part ways with the club after excellent Copa América.

James would love to return to European football. pic.twitter.com/zVKOlMUVNf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024