Leggja fram tilboð í leikmann Leeds

West Ham hefur lagt fram tilboð í Crysencio Summerville, kantmann Leeds.

Hinn 22 ára gamli Summerville er algjör lykilmaður í liði Leeds, en þrátt fyrir flott tímabil hans komst liðið ekki upp úr ensku B-deildinni á síðustu leiktíð. Það tapaði úrslitaleik umspilsins gegn Southampton.

West Ham er í sambandi við Leeds og Summerville sjálfan samkvæmt Fabrizio Romano, en það kemur ekki fram hversu hátt fyrsta tilboðið sem um ræðir var. Romano segir þó að leikmaðurinn þyki mjög dýr.

Roma fylgist einnig með gangi mála hjá Summerville.

