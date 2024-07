Skrifar ekki undir eftir allt saman – Mætti í slæmu standi og fær engan samning

Mario Balotelli mun ekki skrifa undir hjá brasilíska félaginu Corinthians eins og margir bjuggust við.

Balotelli hefur verið orðaður við Sao Paulo alla vikuna en hann var búinn að ná munnlegu samkomulagi við félagið.

Ítalinn hefði orðið launahæsti leikmaður liðsins en honum var boðið laun upp á þrjár milljónir evra á ári.

Corinthians ákvað hins vegar að hætta við skiptin en Balotelli ku vera í ansi slæmu standi líkamlega og var stjórn félagsins mjög efins.

Sóknarmaðurinn er því enn án félags en hann á að baki leiki fyrir stórlið eins og AC Milan, Manchester City, Liverpool og Inter Milan.

🚨❌ After reaching a verbal agreement with #Balotelli (2-y, with a salary set at €3m/y), #Corinthians decided not to finalize the deal due to internal disagreements and doubts about his physical condition.

⏳ The 🇮🇹 ST is still a free agent.🐓⚽ @valentinfurlan_ @Lemos_Santos pic.twitter.com/c10wp652TX

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 19, 2024