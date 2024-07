Liverpool strax búið að tapa undir Slot – Sjáðu stórbrotið sigurmark

Liverpool tapaði í gær sínum fyrsta leik undir Arne Slot sem tók við félaginu eftir síðasta tímabil.

Slot kemur til Liverpool eftir dvöl hjá Feyenoord í Hollandi en hann er arftaki Jurgen Klopp.

Liverpool tapaði óvænt 1-0 gegn Preston í æfingaleik í gær þar sem Robbie Brady skoraði eina mark leiksins.

Brady skoraði gríðarlega fallegt mark í leiknum en hann vippaði boltanum skemmtilega yfir markvörð Liverpool, Vitezslav Jaros.

Myndband af markinu má sjá hér.

🤯👏 Preston North End beat Liverpool 1-0 today, courtesy of this stunning goal from Robbie Brady! 💫 pic.twitter.com/oEaXpsm1ti

— EuroFoot (@eurofootcom) July 19, 2024