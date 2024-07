Manchester United virðist vera búið að tapa kapphlaupinu

Joao Neves, miðjumaður Benfica, virðist hafa tekið þá ákvörðun að fara til Paris Saint-Germain í sumar.

Hinn 19 ára gamli Neves er afar eftirsóttur og verið orðaður við stórlið undanfarna mánuði, þá einna helst Manchester United og einmitt PSG.

Nú hefur kappinn gefið PSG græna ljósið og franska stórliðið farið í viðræður við Benfica.

Klásúla er í samningi Neves upp á 120 milljónir punda en hvort PSG þurfi að borga svo mikið á eftir að koma í ljós.

🔴🔵🇵🇹 Paris Saint-Germain are ready to advance in talks with Benfica for João Neves after player’s green light.

João wants the move, PSG believe they are ahead of Premier League clubs; talks taking place with Benfica.

No club-to-club agreement yet but negotiations continue. pic.twitter.com/78c7ZxSqra

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024