Frá Liverpool í áhugavert starf

Thiago Alcantara er kominn í starfslið Hansi Flick hjá Barcelona.

Hinn 33 ára gamli Thiago lagði skóna á hilluna fyrr í sumar en hann var síðast á mála hjá Liverpool.

Kappinn átti flottan feril og lék einnig með Bayern Munchen, sem og Barcelona.

Flick tók við sem stjóri Börsunga í sumar af Xavi og hefur hann ákveðið að fá Thiago inn í teymið. Hans fyrsta verkefni verður að fara með liðinu í æfingaferð til Bandaríkjanna.

🚨🔵🔴 Thiago Alcantara becomes new member of Hansi Flick staff at Barcelona after announcing his retirement.

He’s also gonna travel to USA pre-season tour with the team. pic.twitter.com/Jl6I7js6kS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024