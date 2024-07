Flestir stuðningsmenn Chelsea virðast vera ánægðir með treyjuna sem notuð verður næsta vetur.

Chelsea er búið að birta myndband þar sem ný treyja er kynnt til leiks og fær hún í heildina nokkuð góð viðbrögð.

Varatreyjan fær hins vegar falleinkunn frá netverjum en litirnir virðast fara illa í ansi marga.

Báðar treyjurnar má sjá hér fyrir neðan.

New season. New era. New fire.

Introducing your Chelsea 24/25 home kit.#WeBurnBlue pic.twitter.com/1GANsL8FkA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 15, 2024