Sjáðu sigurmark Spánverja gegn Englandi í kvöld

Spánn er búið að vinna sitt fjórða Evrópumeistaramót eftir skemmtilegan leik gegn Englendingum í kvöld.

Fyrri hálfleikur var engin frábær skemmtun en þar var lítið um færi og engin mörk skoruð.

Spánn tók forystuna á 47. mínútu en Nico Williams skoraði þá með laglegu skoti eftir flotta sókn.

Varamaðurinn Cole Palmer jafnaði metin fyrir England á 73. mínútu með virkilega góðu skoti fyrir utan teig.

Það var svo varamaður Spánverja, Mikel Oyarzabal, sem tryggði liðinu 2-1 sigur með marki er fjórar mínútur voru eftir.

Hér má sjá sigurmarkið.

🚨🚨| GOAL: OYARZABAL SCORES FOR SPAIN!!! ENGLAND ARE BEHIND!!

Spain 2-1 England

pic.twitter.com/F5VzfNPNxV

— Transfer Sector (@TransferSector) July 14, 2024