Virðist hafa bætt verulega á sig eftir misheppnaða dvöl á Englandi – ,,Ég vona að það sé í lagi með hann“

Það eru þónokkrir sem hafa tjáð sig um miðjumanninn Tanguy Ndombele eftir myndband birtist af honum í leik með Galatasaray í Tyrklandi.

Ndombele var lánaður til Galatasaray í sumar en hann hefur hingað til spilað sjö leiki í deild fyrir félagið.

Ndombele er 27 ára gamall og samdi við Tottenham 2019 en hefur síðan þá verið lánaður til Lyon, Napoli og svo Galatasaray.

Leikmaðurinn virðist hafa bætt verulega á sig á tíma sínum í Tyrklandi en hann er langt frá því að vera eins grannur og hann var hjá Tottenham.

Margir velta því fyrir sér hvað sé í gangi hjá Ndombele og óska honum góðs gengis en möguleiki er að um einhvers konar andleg vandamál sér að ræða.

Hér má sjá umræðuefnið.

Whatever happened to Ndombele man I hope he’s okay 💔 pic.twitter.com/F4MOBWQJo9

— Santi™ (@ThePeakSanti) January 19, 2024