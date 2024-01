Orðrómar um Neymar reyndust kjaftæði

Al-Hilal hefur ekki rift samningi Neymar þrátt fyrir einhverjar fréttir um annað. Fabrizio Romano segir frá.

Neymar gekk í raðir Al-Hilal í sumar en sleit skömmu síðar krossband og er frá út leiktíðina.

Nú voru fréttir á kreiki um að sádiarabíska félagið myndi rifta samningi hans en ekkert er til í því.

Renan Lodi, sem er nýkominn til félagsins, mun hins vegar taka pláss hans í hópnum út leiktíðina þar sem Neymar getur ekki spilað.

Stefnt er að því að Neymar spili með Al-Hilal á næstu leiktíð.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024