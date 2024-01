Tveir spænskir risar hafa áhuga á enska landsliðsmanninum

Barcelona og Atletico Madrid hafa bæði áhuga á því að fá Kalvin Phillips miðjumann Manchester City í sínar raðir núna í janúar.

Phillips hefur verið í átján mánuði hjá City án þess að fá mikið af tækifærum hjá Pep Guardiola.

City er tilbúið að leyfa Phillips að fara núna í janúar en hann þarf að spila leiki til að halda sæti í enska landsliðinu.

Spænsku félögin vilja bæði vera með í samtalinu en ákvörðun um framtíð Phillips verður tekin í næstu viku.

Newcastle og fleiri ensk lið hafa verið nefnd til sögunnar sem hafa áhuga á enska landsliðsmanninum.

