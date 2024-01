Ekkert til í fréttum um Firmino

Roberto Firmino ætlar sér ekki burt frá Al-Ahli í janúar þrátt fyrir fréttir um annað. Fabrizio Romano segir frá.

Það var sagt frá því á dögunum að Firmino vildi koma sér burt frá Sádi-Arabíu eftir nokkuð brösótt gengi.

Firmino gekk í raðir Al-Ahli frá Liverpool í sumar og hefur verið orðaður við endurkomu til Evrópu.

Brasilíumaðurinn ætlar sér hins vegar að vera áfram í Sádí, fram á sumar hið minnsta.

🚨🇸🇦 Roberto Firmino, not planning to leave Al Ahli in the January transfer window despite recent reports.

Very clear message from his camp: he’s set to stay at Al Ahli. No changes expected. pic.twitter.com/2FHq25AK9o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024