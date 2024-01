Liverpool lánar leikmann í C-deildina

Hinn ungi og efnilegi Luke Chambers er farinn til Wigan á láni frá Liverpool.

Um er að ræða 19 ára gamlan vinstri bakvörð sem hefur aðeins komið við sögu í Evrópudeildinni og deildabikarnum með Liverpool á leiktíðinni.

Nú er hann hins vegar farinn til Wigan sem spilar í ensku C-deildinni til að öðlast dýrmæta reynslu af aðalliðsbolta.

Wigan er í átjánda sæti, fjórum stigum fyrir ofan fallsvæðið í C-deildinni.

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 12, 2024