Kynþokkafyllsta eiginkona í heimi setur allt á hliðina með léttklæddum myndum

Viktoria Varga eiginkona Graziano Pelle er samkvæmt enskum blöðum kynþokkafyllsta eiginkona sem knattspyrnumaður á.

Varga er fyrirsæta en Pelle lék á árum áður með Southampton og ítalska landsliðinu

A reel of pictures posted this week show the Hungarian-born beauty in a tiny bikini, showcasing her spellbinding body immaculately. The pictures have been liked thousands of times and attracted hundreds of comments.

Varga er með rúmlega 600 þúsund fylgjendur á Instagram og hefur vakið mikla athygli síðustu ár. Parið var lengi vel búsett í Kína þar sem Pelle þénaði vel

Pelle er 38 ára gamall og hefur ekki spilað fótbolta í tvö ár og virðist hafa lagt skóna á hilluna.

Varga birti í vikunni myndir á Instagram sem hafa vakið mikla athygli.