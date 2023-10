Manchester City krækti í ungstirni Manchester United

Manchester City krækti í gær í efnilegan miðvörð úr akademíu Manchester United.

Um er að ræða hinn 17 ára gamla Harrison Parker en hann hefur heillað með yngri liðum United.

Parker er miðvörður og höfðu önnur félög einnig augastað á honum.

Kappinn mun koma inn í U18 ára lið City til að byrja með en félagið sér bjarta framtíð í þessum unga dreng.

🔵✨ Manchester City completed deal to sign talented CB Harrison Parker from Man United.

City have beaten four top clubs to the signing, it has been sealed today. One more for #MCFC ambitious Academy project. pic.twitter.com/SGGbvSfNcs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023