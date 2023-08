Líkur á að Gummi Ben og Dennis Bergkamp geti farið yfir málin

Donny van de Beek miðjumaður Manchester United er líklega á förum frá félaginu eftir þrjú verulega erfið ár í herbúðum félagsins.

Hollenski miðjumaðurinn hefur ekki fundið neinn takt á Englandi og nú er í lið í Frakklandi og á Ítalíu sem vilja kaupa hann.

Genoa þar sem Albert Guðmundsson er ein af stjörnum liðsins hefur áhuga á því að krækja í Van den Beek.

Með Van de Beek fylgir eins goðsögn en Dennis Bergkamp, fyrrum leikmaður Arsenl er tengdafaðir hans og reglulegur gestur á leikjum kappans.

Það er því ekki útilokað að Guðmundur Benediktsson, faðir Alberts og Bergkamp geti farið yfir lífið á vellinum í Genoa innan tíðar.

Genoa er þó ekki eina liðið sem vill Van de Beek því Lorient í Frakklandi hefur sömuleiðis áhuga.

Donny van de Beek now still assessing options for next move. He’s expected to leave as many clubs show interest but he never negotiated with Lorient or Genoa. 🚨🔴🇳🇱 #MUFC

Man United rejected final approach from Real Sociedad for Donny.

🇲🇦 Amrabat keeps waiting for United. pic.twitter.com/Ss5JDMr3mE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023