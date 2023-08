Manchester United lánar Williams í B-deildina

Brandon Williams er genginn í raðir Ipswich á láni frá Manchester United. Félagið hefur svo möguleika á að kaupa hann að ári liðnu.

Williams er 22 ára gamall bakvörður sem er uppalinn hjá United. Honum hefur hins vegar ekki tekist að vinna sér inn sæti í aðalliðinu.

Þetta er í annað sinn sem hann fer á láni en hann var hjá Norwich á þarsíðustu leiktíð.

Ipswich spilar í ensku B-deildinni og hefur farið vel af stað, er með fullt hús stiga eftir þrjá leiki.

