Joao Felix að mæta til Barcelona

Joao Felix er að fá sitt í gegn og Atletico Madrid er að lána hann til Barcelona út þessa leiktíð.

Felix lét vita af því í sumar að draumur hans væri að fara til Barcelona, hann hefur síðan þá æft með varaliði Atletico.

Felix var lánaður til Chelsea á síðustu leiktíð en hann og Diego Simeone þjálfari Atletico áttu ekki skap saman lengur.

Felix mun kosta 7-8 milljónir evra og kemur á láni út komandi leiktíð og verður hjá spænsku meisturunum.

Felix kostaði yfir 100 milljónir evra þegar Atletico keypti hann frá Portúgal en hann hefur ekki náð flugi.

