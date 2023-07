PSG nýtir sér lygilegt ákvæði en nú þarf leikmaðurinn að ákveða sig

Paris Saint-Germain hefur ákveðið að virkja klásúlu í samningi Xavi Simons.

Hinn tvítugi Simons gekk í raðir PSV frá PSG síðasta sumar og fór á kostum á síðustu leiktíð. Miðjumaðurinn skoraði 21 mark og lagði upp 12 í öllum keppnum.

Klásúla er í samningi leikmannsins um að PSG geti keypt hann aftur á aðeins sex milljónir evra. Hún er aðeins í gildi í júlí og hefur franska félagið ákveðið að nýta sér hana.

Nú þarf Simons að ákveða hvort hann vilji fara aftur til PSG eða vera áfram hjá PSV. Hefur hann til þess 25 daga, eða þar til um næstu mánaðarmót.

EXCL: Paris Saint-Germain have now decided/communicated that they will activate €6m buy back clause for Xavi Simons ✨🇳🇱 #PSG

Now it’s only up to the player.

Understand buy back clause expires on July 31.

Xavi has to communicate within 25 days whether he accepts PSG or not. pic.twitter.com/qZ4duG8r6w

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023