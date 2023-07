Mount klæðist hinni sögufrægu sjöu hjá Manchester United

Mason Mount verður í treyju númer 7 hjá Manchester United. Félagið staðfestir þetta.

United tilkynnti um komu enska miðjumannsins í dag en skiptin höfðu legið í loftinu.

Mount kemur frá Chelsea og skrifar undir fimm ára samning á Old Trafford.

It's time to write a new chapter.

#️⃣7️⃣ Mount 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023