Engu nær eftir fundarhöld næturinnar – ,,Spennuþrungin nótt“

Þrátt fyrir fundar­höld langt fram á nótt komust for­ráða­menn portúgalska fé­lagsins Ben­fi­ca ekki að niður­stöðu um það hvort sam­þykkja eigi til­boð enska úr­vals­deildar­fé­lagsins Chelsea í argentínska miðjumaninn Enzo Fernandez.

Frá þessu greinir fé­lags­skipta­sér­fræðingurinn Fabrizio Roma­no.

Á borði Ben­fi­ca liggur 105 milljóna punda til­boð frá Chelsea í Enzo og greinir Roma­no frá því að enn sé ekki komið grænt ljós frá for­ráða­mönnum portúgalska fé­lagsins.

Um spennu­þrungna nótt hafi verið að ræða, nótt þar sem for­ráða­menn Chelsea hefðu viljað að til­boð þeirra yrði af­greitt.

,,Við­ræður munu halda á­fram nú í morguns­árið,“ skrifar Roma­no á Twitter.Enzo Fernández 🚨🇦🇷 #CFC

It was again a tense night of talks as there’s still no green light from Benfica president Rui Costa to Chelsea €120m proposal.

Chelsea wanted breakthrough in the night but nothing yet.

Negotiations will continue in the morning.#DeadlineDay madness. pic.twitter.com/MrjmbmTPVN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023