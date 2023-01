Gary Neville viðurkennir að sér hafi ekki liðið vel með atvikið sem kom upp í gær

Stuðningsmenn Manchester United fögnuðu marki Bruno Fernandes gegn Nottingham Forest vel og innilega í gær, raunar svo innilega að þeir felldu auglýsingaskillti.

United heimsótti Forest í fyrri leik liðanna í enska deildabikarnum. Marcus Rashford og Wout Weghorst komu Rauðu djöflunum í 0-2 í fyrri hálfleik.

Það var svo undir lok leiks sem Fernandes innsiglaði 0-3 sigur og stuðningsmenn Untied ærðust, líkt og sjá má hér að neðan.

The advertising board could not contain Manchester United fans after Bruno Fernandes’s goal!

(via @ESPNFC)pic.twitter.com/FI6W0ET4o7

— SI Soccer (@si_soccer) January 25, 2023