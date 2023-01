Sögur grafnar upp sem hræða stuðningsmenn Manchester United – Þetta er ástæðan

Sir Jim Ratcliffe hefur undanfarið lýst yfir áhuga á því að kaupa Manchester United af Glazer-fjölskyldunni, sem er opin fyrir því að selja.

Þegar á Íslandsvinurinn félagið Nice í frönsku úrvalsdeildinni. Hann keypti það 2019 en hefur ekki gengið nógu vel.

Twitter-aðgangurinn The Upshot tók saman slæm félagskipti sem Nice hefur gert í tíð Ratcliffe. Margir skrautlegir karakterar hafa komið inn um dyrnar og nokkrar af sögum þeirra eru sagðar hér.

Kasper Schmeichel

Daninn mætti til Nice í sumar því hann vildi nýja áskorun eftir langa dvöl hjá Leicester. Hann mætti í engu standi, missti af liðsfundum og var hent á bekkinn.

Ross Barkley

Þekktur fyrir mikið djamm er hann var leikmaður Everton. Í eitt skiptið neitaði hann að borga fyrir leigubíl og endaði það með því að lögreglumenn drógu hann í næsta hraðbanka til að hann gæti borgað reikninginn.

Jean-Clair Todibo

Þegar engir aðdáendur voru leyfðir á völlunum vegna kórónuveirunnar heyrðist Todibo segja Erling Braut Haaland að fara og „stunda kynlíf með ömmu sinni.“ Á sama tímabili setti hann met í Ligue 1 þegar hann fékk rautt spjald eftir níu sekúndur í leik.

Mario Lemina

Talið er að Lemina hafi verið mútað til að spila með landsliði Gabon. Er hann var staddur með liðinu í Afríkukeppninni eitt sinn læddist hann út af hótelinu með Pierre Emerick Aubameyang og komu þeir með stelpur til baka klukkan fimm um morguninn. Voru þeir báðir ölvaðir og sendir heim.

Andy Delort

Var handtekinn þegar hann var leikmaður Pontpellier. Sagði lögreglumönnum: „Mér er skítsama. Ég þéna 135 þúsund pund á viku.“

Aaron Ramsey

Mætti með lítið sjálfstraust til Nice eftir að hafa verið bolað út úr Juventus í kjölfar þess að hafa ollið vonbrigðum. Þar á bæ fékk stuðningsmaður Juve hann til að skrifa undir „riftun á samningi“ en Ramsey hélt að hann væri að gefa eiginhandaráritun.

Marcin Bulka

Þegar útgöngubann var vegna kórónuveirunnar leigði markvörðurinn 35 milljóna króna Lamborghini. Það fór ekki betur en svo að hann keyrði á og rústaði bílnum.

Reynsla Ratcliffe af félagaskiptum er því ekki góð en vonandi batnar hún ef hann kaupir United, stuðningsmanna vegna.

As Jim Ratcliffe plots a bid for Man United, things are about to get weird.

If you thought Wout Weghorst was a rogue signing, wait til you see the bunch of misfits he bought for Nice.

From drunken car chases to bulging brie bellies, welcome to the Ragtag Riviera… pic.twitter.com/HVNVIVayQJ

— The Upshot (@UpshotTowers) January 24, 2023