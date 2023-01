Olli úlfúð með spá sinni um lokaniðurstöðuna í enska boltanum – „Trúirðu þessu virkilega?“

Gary N­evil­le og Jamie Carrag­her, fyrrum at­vinnu- og lands­liðs­menn í knatt­spyrnu fóru mikinn á Sky Sports í gær­kvöldi þar sem þeir voru beðnir um að spá í spilin fyrir restina af yfir­standandi tíma­bili í ensku úr­vals­deildinni. Meðal þess sem þeir spáðu fyrir um var hvaða lið myndu enda í Meistara­deildar­sætum að loka­um­ferðinni lokinni og skemmst er frá því að segja að þeir voru ekki sam­mála.

Stuðnings­menn Liver­pool og Chelsea eru vin­sam­legast beðnir um að líta undan í þessari yfir­ferð en sér­fræðingarnir tveir hafa ekki trú á því að liðin komist á gott skrið og vinni sig upp í Meistara­deildar­sæti það sem eftir lifir tíma­bils.

Chelsea er sem stendur í 10. sæti ensku úr­vals­deildarinnar og 152 milljóna punda eyðsla liðsins í janúar einum og sama verður ekki nóg, að mati Carrag­her og N­evil­le, til þess að koma liðinu upp í Meistara­deildar­sæti.

Gary N­evil­le hefur trú á því að læri­sveinar Antonio Conte hjá Totten­ham hafi það sem til þarf til þess að enda í 4. sæti ensku úr­vals­deildarinnar á yfir­standandi tíma­bili. Carrag­her telur hins vegar að eitt af spútník liðum tíma­bilsins, New­cast­le United nái að tryggja sér sæti í deild þeirra bestu og endi í 4. sæti.

N­evil­le telur að Arsenal, topp­lið deildarinnar um þessar mundir, muni fatast flugið og enda í 3. sæti deildarinnar. N­evil­le telur að Manchester City verði meistari og að Manchester United muni enda í 2. sæti. Sem stendur eru Rauðu Djöflarnir 11 stigum á eftir Arsenal en Arsenal vann viður­eign liðanna um ný­liðna helgi.

N­evil­le var spurður að því í út­sendingu hvort hann trúði því virki­lega að United myndi enda fyrir ofan Arsenal?

„Arsenal var mun betra liðið en Manchester United um ný­liðna helgi en hefðu undan­farnir leikir spilast öðru­vísi hefði United geta verið þremur stigum á eftir Arsenal. Ég ætla bara að halda mig við mína spá, þetta er bara spá og maður getur haft rangt fyrir sér.“

Carrag­her telur hins vegar að það búi nægi­lega mikill styrkur í leik­manna­hópi Arsenal til þess að klára dæmið og tryggja sér Eng­lands­meistara­titilinn. Þá spáir hann því að Manchester City endi í 2. sæti, einu sæti ofar en Manchester United sem muni enda í þriðja sæti.

Spá Gary Neville:

Spá Jamie Carragher:

1️⃣ Man City

2️⃣ Man United

3️⃣ Arsenal

4️⃣ Tottenham@GNev2 shares his halfway predictions for the Premier League top four this season pic.twitter.com/UCRE1ivfUx

— Football Daily (@footballdaily) January 23, 2023