Kiwior skrifar undir langtímasamning við Arsenal síðar í dag

Jakub Kiwior mun skrifa undir samning við Arsenal í dag og verða leikmaður félagsins.

Fregnir bárust af því fyrir helgi að pólski miðvörðurinn væri við það að ganga í raðir Arsenal. Líklegt er að hann verði kynntur til leiks í dag. Hann skrifar undir samning til 2028.

Hinn 22 ára gamli Kiwior kemur frá Spezia á Ítalíu. Hann hefur verið fastamaður í byrjunarliðinu í Serie A.

Kappinn mun koma til með að auka breiddina í leikmannahópi Arsenal. Hann getur einnig leyst stöðu vinstri bakvarðar og fært sig upp á miðju.

Talið er að Kiwior muni kosta Arsenal um 20 milljónir punda.

Hann er annar leikmaðurinn sem Arsenal fær í þessum félagaskiptaglugga á eftir Leandro Trossard.

Arsenal er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með fimm stiga forskot á Manchester City, auk þess að eiga leik til góða.

Í gær vann liðið dramatískan 3-2 sigur á Manchester United.

Jakub Kiwior will sign his contract later today – he will be unveiled as new Arsenal player until June 2028, deal set to be announced ⚪️🔴 #AFC

Medical tests have been successfully completed on Saturday. pic.twitter.com/7pGRW8ZuEZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2023