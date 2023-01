Biðjast afsökunar eftir að stunurnar heyrðust á heimilum um allt land – Sjáðu hvað gerðist

BBC hefur beðist formlega afsökunnar á því að kynlífshljóð hafi heyrst í beinni útsendingu í gær. BBC var þá að sýna frá leik Wolves og Liverpool.

Óprúttinn aðili hafði þá komið fyrir símtæki í hljóðverinu og byrjaði að spila kynlífsmynband þegar bein útsending hófst.

Milljónir manna horfðu á leikinn í beinni útsendingu á ríkissjónvarpi Bretlands.

Gary Lineker átti erfitt með að halda takti í útsendingunni enda voru hljóðin ansi hávær sem komu úr símanum.

Atvikið er hér að neðan.

Someone just hacked the BBC with porn noises pic.twitter.com/gInmF8mCZv

— Levandov (@blabla112345) January 18, 2023