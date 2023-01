Áður óséð myndband af stjörnu Liverpool vekur athygli – Hvað var hann að pæla?

Trent Alexander-Arnold átti ekki góðan dag er Liverpool steinlá fyrir Brighton í ensku úrvalsdeildinni um helgina.

Brighton vann 3-0 og sá Liverpool aldrei til sólar.

Liverpool hefur verið í vandræðum á leiktíðinni og situr í níunda sæti.

Myndband vekur nú athygli á Twitter þar sem sjá má afleita frammistöðu Alexander-Arnold í einu marki Brighton.

Þar fylgdist bakvörðurinn einfaldlega með á meðan andstæðingarnir skoruðu. Hann virtist ekki hafa nokkurn áhuga á því að verjast.

Sjón er sögu ríkari. Þetta má sjá hér að neðan.

Brighton were playing so good that Trent decided to stop playing and just enjoy their game.pic.twitter.com/Yy9hWVeMzH

— Troll Football (@TrollFootball) January 16, 2023