Hjörvar veltir fyrir sér hver hefur hafið störf í Laugardal eftir að athyglisverð færsla birtist

Íslenska karlalandsliðið er nú statt í Portúgal þar sem liðið leikur tvo vináttulandsleiki.

Sá fyrri var gegn Eistum á sunnudag og lauk honum 1-1. Þar skoraði Andri Lucas Guðjohnsen eina mark Íslands af vítapunktinum.

Ísland mætir svo Svíum í vináttuleik annað kvöld.

Knattspyrnusamband Íslands hefur staðið sig vel á samfélagsmiðlum í ferðinni og má sjá hverja færsluna á fætur annari frá æfingum og öðru.

Í gær var til að mynda settur hljóðnemi á landsliðsþjálfarann Arnar Þór Viðarsson.

Sparkspekingurinn geðugi, Hjörvar Hafliðason, hefur tekið eftir þessu og hrósar KSÍ. „Hvaða So-Me King var að byrja hjá sambandinu? Hrikalega flott allt frá Portúgal,“ skrifar hann á Twitter.

Sem fyrr segir hefur KSÍ birt margar skemmtilegar færslur frá Portúgal. Hér að neðan má sjá nokkrar þeirra.

A tribute to the Tuesday Training 5-a-side winners! ⚽️🇮🇸🔥 pic.twitter.com/f386oP5Grv

The training ground. What a great place to be. ⚽️ pic.twitter.com/zQ6PczSP4N

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) January 11, 2023