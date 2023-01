Allt klárt og Felix fer til Chelsea – Framlengir við Atletico

Joao Felix er á barmi þess að ganga í raðir Chelsea.

Felix er á mála hjá Atletico Madrid en fer á láni til Lundúnaliðsins út yfirstandandi leiktíð. Félagaskiptin hafa legið í loftinu og virðast nú vera að ganga í gegn.

Kappinn mun á næstu klukkustundum fljúga til London, fara í læknisskoðun og skrifa undir lánssamning.

Fyrst skrifar Felix hins vegar undir framlengingu á samningi sínum við Atletico til 2027.

Chelsea borgar 11 milljónir evra í lánsfé fyrir Felix og greiðir öll hans laun þar til í vor.

Chelsea hefur verið í vandræðum á leiktíðinni og er í tíunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Felix hefur verið hjá Atletico síðan 2019 og er hann dýrasti leikmaður í sögu félagsins.

