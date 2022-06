Enska deildin of erfið fyrir Lukaku?

John Obi Mikel, fyrrum leikmaður Chelsea, hefur tjáð sig um núverandi leikmann liðsins, Romelu Lukaku, sem var í vandræðum í vetur.

Lukaku gekk aftur í raðir Chelsea frá Inter Milan síðasta sumar en náði í raun aldrei að sýna sitt rétta andlit í deildinni eftir frábæra dvöl á Ítalíu.

Obi Mikel spilaði með Lukaku hjá Chelsea og er á því máli að enska deildin sé einfaldlega of hröð og of kraftmikil fyrir Lukaku í dag.

Lukaku var góður vanur í hægri deild á Ítalíu segir Obi Mikel og telur hann að enska deildin sé of mikið fyrir Belgann.

,,Deildin hefur breyst mikið. Enska deildin er of sterk í dag, of kraftmikil og of hröð og ítalska deildin er of hæg,“ sagði Obi Mikel.

,,Það er of mikið af gæðum í ensku deildinni, hraðinn er svo miklu meiri en á Ítalíu. Þú getur spilað þar til fertugs en á Englandi er vinnan mun meiri.“