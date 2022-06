Mynd af Mourinho og Pep kyssast á tónlistarhátíð í Barcelona

Veggmynd af Pep Guardiola og Jose Mourinho er nú uppi á Primavera-tónlistarhátiðinni sem fram fer í Barcelona.

Hátíðin er afar vinsæl og hefur farið fram á hverju ári síðan 2001, að undanskildum árunum 2020 og 2021. Þá var hún felld niður vegna kórónuveirunnar.

Á veggmyndinni af stjórunum tveimur eru þeir að kyssast.

Guardiola stýrir Manchester City á Englandi og varð meistari með liðinu annað árið í röð á nýafstöðnu tímabili.

Mourinho er við stjórnvölinn hjá Roma og varð Sambandsdeildarmeistari með liðinu í vor.

Þessir frábæru stjórar voru miklir erkifjendur um tíma þegar Mourinho stýrði Real Madrid og Guardiola Barcelona.

Hér fyrir neðan má sjá veggmyndina.

A mural of Pep Guardiola and Jose Mourinho at the Primavera Sound Festival in Barcelona 😘 pic.twitter.com/NBwhxYSS5E

— GOAL (@goal) June 13, 2022