Hátíð í Liverpool-borg í dag – „Besti klúbbur í heimi“

Það ríkti fögnuður í Liverpool-borg í dag er félagið efndi til hátíðahalda eftir sögufrægt tímabil.

Karlaliðið vann ensku bikarkeppnina og enska deildarbikarinn en beið lægri hlut í úrslitum Meistaradeildarinnar þar sem Real Madrid hafði betur með einu marki gegn engu.

Liverpool var þar að auki nálægt því að vinna ensku úrvalsdeildina en Manchester City klófesti titilinn í fjórða sinn á fimm árum með einu stigi meira en Jurgen Klopp og lærisveinar hans.

Moments to cherish. Thank you for your incredible support ❤️ pic.twitter.com/eEzTfty9rF

— Liverpool FC (@LFC) May 29, 2022