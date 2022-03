Orðaður við Manchester United en fer ekki neitt – ,,Ég vil vera hér áfram“

Julen Lopetegui, knattspyrnustjóri Sevilla, segist ekki vilja yfirgefa spænska liðið þegar að yfirstandandi leiktíð lýkur. Lopetegui var einn af þeim sem var talinn vera á lista forráðamanna Manchester United yfir mögulega arftaka Ralfs Ragnick, núverandi bráðabirgðastjóra liðsins.

Í samtali við ABC de Sevilla hafði Lopetegui þetta að segja:

,,Mín sýn er skýr. Ég vil vera hérna áfram, hjá Sevilla. Það er enginn efi um það í mínum huga.“

Knattspyrnusérfræðingurinn Fabrizio Romano segir að þó Lopetegui hafi verið á lista forráðamanna Manchester united í lengri tíma hafi hann aldrei verið talinn líklegastur til þess að fá starfið.

Sevilla manager Jules Lopetegui tells @abcdesevilla: “My decision is clear – I want to stay here at Sevilla. I’ve no doubt”, he said on his future. 🇪🇸 #Sevilla

Lopetegui has been considered as option on Man United list for long time, but he’s never been the frontrunner. pic.twitter.com/E8fJwX43L4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2022