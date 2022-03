Eriksen snýr aftur í danska landsliðið í fyrsta skipti eftir hjartastopp

Christian Eriksen, leikmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Brentford hefur verið valinn aftur í danska landsliðið í knattspyrnu í fyrsta skipti síðan að hann fór í hjartastopp í leik með liðinu á EM í fyrra.

Eriksen hefur náð undraverðum bata síðan að hann fór í hjartastopp í leik gegn Finnlandi á Evrópumótinu í Englandi í fyrra.

,,Ég hef fylgst vel með hans framgöngu, farið til London til að sjá hann og hann er í góðu formi. Líkamlega séð er hann mjög vel á sig kominn og er að spila á mjög háu gæðastigi þessa stundina með Brentford,“ sagði Kasper Hjulmand, landsliðsþjálfari Danmerkur um Christian Eriksen.

Christian Eriksen is in Denmark’s squad for the first time since suffering a cardiac arrest at Euro 2020.

Fantastic to see him back 👏🇩🇰 pic.twitter.com/9xaku5rHLg

— ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2022