Spurningamerki sett við aðstöðu áhorfenda – Virðist beinlínis hættuleg – Sjáðu myndina

Nú hefur verið í dreifingu mynd af áhorfendapöllunum á heimavelli Sevilla á Spáni. Myndin er tekin þar sem áðdáendur gestaliðsins á vellinum sitja.

Stúkan er ansi brött á þessum stað og virðist lítið þurfa út af að bregða til að slys verði.

Margir knattspyrnuaðdéndur hafa gagnrýnd þetta á samfélagsmiðlum í dag eftir að myndin var birt.

Hér fyrir neðan má sjá myndina frá stúkunni.

The away stand at Sevilla doesn’t look very safe.😬🏟 pic.twitter.com/g86E8Jf5UM

— PurelyFootball®️ (@PurelyFootball) March 11, 2022