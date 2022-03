Hætti skyndilega við að svara fyrir sig þegar hann sá að þetta var Eriksen – Knúsaði hann í staðinn

Skemmtilegt atvik átti sér stað í 3-1 sigri Brentford á Norwich í ensku úrvalsdeildinni fyrr í dag.

Þetta var fyrsti byrjunarliðsleikur Christian Eriksen frá því að hann fór í hjartastopp í leik Danmerkur og Finnlands á EM síðasta sumar.

Eriksen braut á Brandon Williams í leiknum og togaði hann niður í grasið og var Williams brjálaður yfir því og ætlaði að hjóla í hann en sá þá að þetta var Eriksen og faðmaði hann í staðinn. Atvikið má sjá hér að neðan.

Brandon Williams realising its Eriksen pulling him down 😭😭😭 pic.twitter.com/Mwu2B0LpdG

