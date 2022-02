Sjáðu myndbandið: Vatnsflaskan hjá markverði Egyptalands vekur mikla athygli – Undirbúningurinn upp á tíu

Vatnsflaska sem Gabaski, markvörður egypska karlalandsliðsins í knattspyrnu hafði meðferðis í markið í úrslitaleiknum gegn Senegal í Afríkukeppninni um síðastliðna helgi hefur vakið mikla athygli. Þrátt fyrir tap í vítaspyrnukeppni vakti frammistaða Gabaski í leiknum mikla athygli.

Snemma í leiknum varði hann vítaspyrnu frá Sadio Mané og í vítaspyrnukeppninni sjálfri varði hann eina spyrnu.

Mynd af vatnsflösku Gabaski hefur vakið mikla athygli en á hana voru límdir fjölmargir miðar um tölfræði á bak við hvern og einn leikmann Senegal sem væri líklegur til þess að taka vítaspyrnu.

Gabaski varði eina spyrnu í vítaspyrnukeppninni en skutali sér alltaf í rétt horn fyrir utan eitt skipti.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal’s penalty takers.

This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 7, 2022