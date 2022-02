Ekki í hóp í kvöld eftir að hafa sparkað í kött

Kurt Zouma mun ekki spila fyrir West Ham United á næstunni eftir að myndband af honum sparka í köttinn sinn fór í dreifingu á samfélagsmiðlum. Þetta herma heimildir blaðamannsins Henry Winter.

,,Hann getur ekki verið fulltrúi liðsins innan vallar eins og sakir standa núna. Hversu lengi er undir David Moyes, knattspyrnustjóra West Ham komið. Zouma mun einnig þurfa að sækja námskeið á vegum dýravelferðarsamtaka,“ skrifar Winter meðal annars í færslu á Twitter.

Zouma hefur beðist afsökunar á athæfi sínu og þá hefur West Ham fordæmt hegðun leikmannsins. Sky Sports sagði frá því í dag að lögregluyfirvöld í Bretlandi myndu ekki málið fyrir.

West Ham have „unreservedly condemned“ Kurt Zouma for kicking his cat. He can’t represent them on the field atm; for how long is up to Moyes and the board to decide. He also needs to undergo an education programme with the RSPCA. And that poor cat housed with somebody who cares.

— Henry Winter (@henrywinter) February 8, 2022