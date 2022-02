Rangnick segir ekkert vesen vera á milli sín og Lingard

Ralf Rangnick, bráðabirgðastjóri Manchester United, segir ekkert vesen vera á milli sín og leikmannsins Jesse Lingard.

Lingard var ekki leikmannahópi United í tapinu gegn Middlesbrough í FA bikarnum á föstudag og Rangnick sagði að Englendingurinn þurfti að „hreinsa hugann“.

Í kjölfar ummæla Rangnick tók Lingard fram á Twitter-síðu sinni að félagið hefði ráðlágt honum að hvíla sig vegna persónulegra vandamála en að hann væri skýr í kollinum og myndi alltaf leggja sig allan fram með liðinu.

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent

