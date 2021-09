Þurfti að draga Pogba af vettvangi í gær – Sjáðu atvikið

West Ham tók á móti Manchester United á London Stadium í ensku úrvalsdeildinni í gær. Leikurinn byrjaði nokkuð rólega en Benrahma kom West Ham yfir þegar hálftími var liðinn af leiknum.

Ronaldo jafnaði metin aðeins fimm mínútum síðar en hann var ansi hættulegur í leiknum og ógnaði mikið. Lokamínúturnar í leiknum voru ótrúlegar en Lingard kom gestunum yfir undir lok leiks með frábæru marki en hann var nýkominn inn á. West Ham fékk vítaspyrnu í uppbótartíma og var Mark Noble skipt inn á til að taka spyrnuna en David de Gea varði spyrnuna og tryggði Manchester United þrjú stig.

Mikill hiti var í leikslok, stuðningsmenn United brostu en stuðningsmenn West Ham voru niðurbrotni.

Stuðningsmenn West Ham létu Paul Pogba heyra það hressilega en franski miðjumaðurinn æsti upp í mannskapnum. Að lokum var það Michael Carrick aðstoðarþjálfari liðsins sem tók Pogba af vettvangi.

Sjón er sögu ríkari.

Paul Pogba ( la pioche ) se fait insulter par les fans de west ham à la fin du fin ! Il ne comprends pas et regarde le fan. #ManchesterUnited #pogba #WHUMUN

Paul Pogba (the pickaxe) is insulted by West Ham fans at the end of the end! He doesn't understand and looks at the fan. pic.twitter.com/AD2zqtyoK2

— ⚽️BestOfFoot🏟 (@BestOfFoot_) September 20, 2021