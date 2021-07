Ensku landsliðsmennirnir harkalega gagnrýndir fyrir að taka af sér medalíurnar

Ítalir eru Evrópumeistarar eftir að hafa sigrað England í úrslitaleik EM á Wembley í gær. England komst yfir strax í byrjun leiks með marki frá Luke Shaw en Ítalir jöfnuðu á 67. mínútu með marki frá Bonucci. Þá var gripið til framlengingar og loks vítaspyrnukeppni þar sem Ítalía hafði betur en þrír leikmenn enska liðsins klúðruðu víti.

Ensku leikmennirnir fengu silfurmedalíu eftir leik og voru stuðningsmenn liðsins ósáttir við þá leikmenn sem tóku medalíurnar strax af en þeir þóttu sýna vanvirðingu.

Ben Chilwell, Phil Foden, Reece James, Jude Bellingham og Conor Coady eru á meðal þeirra leikmanna sem tóku af sér medalíuna. Jordan Henderson, fyrirliði Liverpool, var einn af þeim leikmönnum sem hélt medalíunni um hálsinn.

England showing a real lack of respect by removing their silver medals as soon as they’re given. Poor sportsmanship no matter how disappointed they must be.

— Gordon McInally (@gordonmcinally) July 11, 2021