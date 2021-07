Sjáðu brot af því besta frá ótrúlegri stemmningu í Lundúnum í dag: Þúsundir mættu strax í morgunsárið – Sungið og trallað ofan á strætisvagni

Stuðningsmenn enska landsliðsins hafa svo sannarlega verið í gír í dag, það af góðri ástæðu.

Úrslitaleikur Evrópumótsins, á milli Englands og Ítalíu, fer fram á Wembley í Lundúnum klukkan 19. Þúsundir stuðningsmanna hafa umlukið borgina allt frá því snemma í morgun.

Sumir eru rólegir og syngja stuðningssöngva á meðan aðrir taka málið skrefinu lengra, hoppa jafnvel ofan á eitt stykki strætisvagn og taka dansinn.

Hér fyrir neðan má sjá brot af því besta frá stemmningunni í Lundúnum í dag. Nokkur myndbönd eru efst og svo fylgja myndir fyrir neðan.

England fans partying at Wembley – 8 hours before kickoff…. Atmosphere is electric …. I really think it’s going to come home 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/gLUh78cA62

— Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) July 11, 2021